С пополнением. Металлист 1925 начал подготовку к Черноморцу

Харьковский «Металлист 1925» начал непосредственную подготовку к игре 17-го тура украинской Премьер-лиги с одесским «Черноморцем». Встреча «Черноморец» - «Металлист 1925» состоится в субботу, 11 марта, начало – в 15:00 по киевскому времени.

Как сообщает пресс-служба «1925-х», в основную группу коллектива вернулись полузащитник Артем Габелок и голкипер Олег Мозиль. Они пропускали встречу 16-го тура УПЛ с донецким «Шахтером», в котором харьковчане, напомним, потерпели разгромное фиаско со счетом 0:7.

В таблице чемпионата Украины «Металлист 1925» занимает 8-е место с 19-ю очками. У «Черноморца» 14-я позиция и 14-ть пунктов.