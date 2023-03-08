Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С пополнением. Металлист 1925 начал подготовку к Черноморцу
Украина. Премьер лига
08 марта 2023, 15:51 | Обновлено 08 марта 2023, 15:52
198
0

С пополнением. Металлист 1925 начал подготовку к Черноморцу

Харьковской команде предстоит реабилитироваться

08 марта 2023, 15:51 | Обновлено 08 марта 2023, 15:52
198
0
С пополнением. Металлист 1925 начал подготовку к Черноморцу
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» начал непосредственную подготовку к игре 17-го тура украинской Премьер-лиги с одесским «Черноморцем». Встреча «Черноморец» - «Металлист 1925» состоится в субботу, 11 марта, начало – в 15:00 по киевскому времени.

Как сообщает пресс-служба «1925-х», в основную группу коллектива вернулись полузащитник Артем Габелок и голкипер Олег Мозиль. Они пропускали встречу 16-го тура УПЛ с донецким «Шахтером», в котором харьковчане, напомним, потерпели разгромное фиаско со счетом 0:7.

В таблице чемпионата Украины «Металлист 1925» занимает 8-е место с 19-ю очками. У «Черноморца» 14-я позиция и 14-ть пунктов.

По теме:
Выход найден. Изменено время начала матча Кривбасс – Шахтер
Владимир ШАРАН: «В команде Минай какая-то эпидемия. Заболел даже врач»
Владимир ШАРАН: «Мы должны помнить все кровавые преступления россиян»
Металлист 1925 Черноморец - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Габелок Олег Мозиль
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
Футбол | 07 марта 2023, 18:11 45
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную

Алексей Сливченко отвечает на вопрос: заслужил ли вингер «Краковии» место в национальной команде?

Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Бокс | 08 марта 2023, 13:05 3
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40

Но Фьюри и тут не согласен

«Нет» – российскому закону. Цитаишвили поддержал протесты в Грузии
Футбол | 08.03.2023, 07:56
«Нет» – российскому закону. Цитаишвили поддержал протесты в Грузии
«Нет» – российскому закону. Цитаишвили поддержал протесты в Грузии
Фейеноорд прибыл в Польшу на матч Лиги Европы против Шахтера
Футбол | 08.03.2023, 13:31
Фейеноорд прибыл в Польшу на матч Лиги Европы против Шахтера
Фейеноорд прибыл в Польшу на матч Лиги Европы против Шахтера
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Бокс | 08.03.2023, 10:35
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
06.03.2023, 22:48 5
Футбол
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 3
Футбол
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
07.03.2023, 17:59 12
Футбол
Гусев вновь женился. В третий раз
Гусев вновь женился. В третий раз
07.03.2023, 11:20 24
Футбол
Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»
Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»
07.03.2023, 19:28 7
Теннис
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
08.03.2023, 00:09 97
Футбол
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
07.03.2023, 13:11 7
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.03.2023, 09:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности