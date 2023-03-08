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Украина. Премьер лига
08 марта 2023, 13:24 | Обновлено 08 марта 2023, 13:26
320
0

Хавбек Александрии: «С приходом Ротаня дисциплина стала жестче»

Эмиль Мустафаев – о взаимодействии с новым наставником

08 марта 2023, 13:24 | Обновлено 08 марта 2023, 13:26
320
0
Хавбек Александрии: «С приходом Ротаня дисциплина стала жестче»
ФК Александрия

21-летний хавбек «Александрии» Эмиль Мустафаев поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Руслана Ротаня.

– Руслан Ротань очень приятный в общении человек, интеллигентный и воспитанный. В тренировочном процессе он может гаркнуть или жестко высказаться? Или он предпочитает работать на мягких методиках?
– Нет, Руслан Петрович может жестко высказаться, если ему что-то не понравилось. Но это только нам на пользу, он же не со зла это говорит, а просто хочет, чтобы мы действовали лучше.

– С приходом Руслана Ротаня дисциплина в команде стала жестче?
– Дисциплина стала жестче, конечно. Есть пункты штрафов, совершенно элементарные вещи. Нельзя в рабочее время говорить по телефону, есть санкции за желтые и красные карточки, неспортивное поведение. С приходом Руслана Петровича в этом отношении все стало строже. Но это хорошо, это правильно.

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Эмиль Мустафаев Александрия Руслан Ротань
Источник FanDay
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