Хавбек Александрии: «С приходом Ротаня дисциплина стала жестче»
Эмиль Мустафаев – о взаимодействии с новым наставником
21-летний хавбек «Александрии» Эмиль Мустафаев поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Руслана Ротаня.
– Руслан Ротань очень приятный в общении человек, интеллигентный и воспитанный. В тренировочном процессе он может гаркнуть или жестко высказаться? Или он предпочитает работать на мягких методиках?
– Нет, Руслан Петрович может жестко высказаться, если ему что-то не понравилось. Но это только нам на пользу, он же не со зла это говорит, а просто хочет, чтобы мы действовали лучше.
– С приходом Руслана Ротаня дисциплина в команде стала жестче?
– Дисциплина стала жестче, конечно. Есть пункты штрафов, совершенно элементарные вещи. Нельзя в рабочее время говорить по телефону, есть санкции за желтые и красные карточки, неспортивное поведение. С приходом Руслана Петровича в этом отношении все стало строже. Но это хорошо, это правильно.
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