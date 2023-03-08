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Украина. Премьер лига
08 марта 2023, 11:00 | Обновлено 08 марта 2023, 11:09
1187
1

Выбрал Азербайджан. Мустафаев объяснил, почему отказался играть за Украину

Полузащитник «Александрии» мог оказаться в сборной Украины U-21

08 марта 2023, 11:00 | Обновлено 08 марта 2023, 11:09
1187
1
Выбрал Азербайджан. Мустафаев объяснил, почему отказался играть за Украину
ФК Александрия. Эмиль Мустафаев

21-летний хавбек «Александрии» Эмиль Мустафаев рассказал, как мог оказаться в молодежной сборной Украины.

– Вы сыграли два матча за молодежную сборную Азербайджана. Не было ли у вас предложения от УАФ быть заигранным за молодежную сборную Украины?
– Было такое предложение. Я отказался, потому что от Ассоциаций футбольных федераций Азербайджана инициатива пришла раньше. Мы договорились, что я буду играть за их команду, просто уже было поздно. Это было в прошлом году, зимой.

Я уже должен был вылетать в Азербайджан, мне позвонили из УАФ и предложили поехать в расположение молодежной сборной. Но я уже пообещал Азербайджану и остался верным своему слову.

– Но я правильно понимаю, что вы родились в Украине?
– Да, совершенно верно.

В этом сезоне Эмиль Мустафаев забил 2 мяча и сделал 3 ассиста в 4 матчах за основную команду «Александрии» в УПЛ.

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Эмиль Мустафаев Александрия сборная Украины по футболу U-21
Источник FanDay
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Комментарии 1
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Fred14
Да зачем это пережевыапние .Кто за кого хочет тот пусть за того и играет .Это что Месси 
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