Выбрал Азербайджан. Мустафаев объяснил, почему отказался играть за Украину
Полузащитник «Александрии» мог оказаться в сборной Украины U-21
21-летний хавбек «Александрии» Эмиль Мустафаев рассказал, как мог оказаться в молодежной сборной Украины.
– Вы сыграли два матча за молодежную сборную Азербайджана. Не было ли у вас предложения от УАФ быть заигранным за молодежную сборную Украины?
– Было такое предложение. Я отказался, потому что от Ассоциаций футбольных федераций Азербайджана инициатива пришла раньше. Мы договорились, что я буду играть за их команду, просто уже было поздно. Это было в прошлом году, зимой.
Я уже должен был вылетать в Азербайджан, мне позвонили из УАФ и предложили поехать в расположение молодежной сборной. Но я уже пообещал Азербайджану и остался верным своему слову.
– Но я правильно понимаю, что вы родились в Украине?
– Да, совершенно верно.
В этом сезоне Эмиль Мустафаев забил 2 мяча и сделал 3 ассиста в 4 матчах за основную команду «Александрии» в УПЛ.
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