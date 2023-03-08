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Лига чемпионов
08 марта 2023, 10:39 | Обновлено 08 марта 2023, 10:43
195
0

Томас МЮЛЛЕР: «Это будет напряженный матч»

Нападающий «Баварии» – о предстоящем поединке против ПСЖ

08 марта 2023, 10:39 | Обновлено 08 марта 2023, 10:43
195
0
Томас МЮЛЛЕР: «Это будет напряженный матч»
ФК Бавария. Томас Мюллер

Форвард немецкой «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Обеим командам нужно полагаться на свою игру. Я уверен, что мы сможем воплотить это на поле. В матче с такими высокими ставками удача также играет важную роль. Это будет напряженный матч.

Каждый может решить для себя, кого он считает фаворитом. Статистика показывает, что мы выиграли со счетом 1:0 в первом матче. На мой взгляд, в этом есть преимущество для нас. Также для хорошо, что мы играем дома», - сказал Мюллер.

Матч «Бавария» – ПСЖ состоится в среду, 8 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой мюнхенской команды со счетом 1:0.

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Томас Мюллер Бавария Бавария - ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов
Источник УЕФА
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