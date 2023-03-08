Томас МЮЛЛЕР: «Это будет напряженный матч»

Форвард немецкой «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Обеим командам нужно полагаться на свою игру. Я уверен, что мы сможем воплотить это на поле. В матче с такими высокими ставками удача также играет важную роль. Это будет напряженный матч.

Каждый может решить для себя, кого он считает фаворитом. Статистика показывает, что мы выиграли со счетом 1:0 в первом матче. На мой взгляд, в этом есть преимущество для нас. Также для хорошо, что мы играем дома», - сказал Мюллер.

Матч «Бавария» – ПСЖ состоится в среду, 8 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой мюнхенской команды со счетом 1:0.