Томас МЮЛЛЕР: «Это будет напряженный матч»
Нападающий «Баварии» – о предстоящем поединке против ПСЖ
Форвард немецкой «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.
«Обеим командам нужно полагаться на свою игру. Я уверен, что мы сможем воплотить это на поле. В матче с такими высокими ставками удача также играет важную роль. Это будет напряженный матч.
Каждый может решить для себя, кого он считает фаворитом. Статистика показывает, что мы выиграли со счетом 1:0 в первом матче. На мой взгляд, в этом есть преимущество для нас. Также для хорошо, что мы играем дома», - сказал Мюллер.
Матч «Бавария» – ПСЖ состоится в среду, 8 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой мюнхенской команды со счетом 1:0.
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