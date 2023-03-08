WTA08 марта 2023, 09:26 |
1844
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ФОТО. Ястремская посетила вечеринку игроков в Индиан-Уэллс
Даяна снова готова сражаться в Калифорнии
08 марта 2023, 09:26 |
1844
0
Украинская теннисистка Даяна Ястремская побывала на вечеринке игроков в Индиан-Уэллс и выложила несколько эффектных фотографий.
Отметим, что 22-летняя одесситка получила уайлд-кард в основную сетке хардового турнира категории WTA 1000, где сразится с 79-й ракеткой мира Анной Бондар из Венгрии.
В прошлом году Даяне также дали уайлд-кард в основу соревнований в Индиан-Уэллс. Тогда она проиграла в первом круге француженке Каролин Гарсии.
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