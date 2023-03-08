Цуренко получила первую соперницу в основе турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) узнала имя первой соперницы в основе хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В стартовом матче основы 33-летняя украинка, которая прошла квалификацию, сразится против Чжу Линь из Китая (№33 WTA).

Ранее Цуренко играла с китаянкой дважды, счет равный.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Донны Векич из Хорватии (№23 WTA).

Отметим, что в основной сетке также выступят Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.