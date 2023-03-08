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WTA
08 марта 2023, 07:44 |
196
0

Цуренко получила первую соперницу в основе турнира в Индиан-Уэллс

Леся сразится проти теннисистки из Китая

08 марта 2023, 07:44 |
196
0
Цуренко получила первую соперницу в основе турнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) узнала имя первой соперницы в основе хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В стартовом матче основы 33-летняя украинка, которая прошла квалификацию, сразится против Чжу Линь из Китая (№33 WTA).

Ранее Цуренко играла с китаянкой дважды, счет равный.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Донны Векич из Хорватии (№23 WTA).

Отметим, что в основной сетке также выступят Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Леся Цуренко Чжу Линь WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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