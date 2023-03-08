WTA08 марта 2023, 07:44 |
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Цуренко получила первую соперницу в основе турнира в Индиан-Уэллс
Леся сразится проти теннисистки из Китая
08 марта 2023, 07:44 |
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) узнала имя первой соперницы в основе хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В стартовом матче основы 33-летняя украинка, которая прошла квалификацию, сразится против Чжу Линь из Китая (№33 WTA).
Ранее Цуренко играла с китаянкой дважды, счет равный.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Донны Векич из Хорватии (№23 WTA).
Отметим, что в основной сетке также выступят Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
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