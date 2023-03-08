Ханс ВАНАКЕН: «Брюгге слишком легко пропускал от Бенфики»

Полузащитник бельгийского «Брюгге» Ханс Ванакен поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:5).

«Этот результат – большой удар для нас. Мы приехали сюда, чтобы показать себя и побороться. Очень надеялись, что забьем первыми, но после моего удара головой мяч не пошел в створ. Мы недостаточно хорошо сыграли в атаке. Нам не удавалось контролировать ход матча, и мы слишком легко пропускали. Сейчас эмоции бьют ключом, ведь мы провели хороший сезон и добрались до исторической 1/8 финала. Конечно, после этого не хотелось вылетать вот так», – признался Ванакен.

«Бенфика» в первом поединке на поле «Брюгге» добилась победы со счетом 2:0 и по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.