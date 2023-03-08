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Лига чемпионов
08 марта 2023, 05:12 |
46
0

Ханс ВАНАКЕН: «Брюгге слишком легко пропускал от Бенфики»

Хавбек бельгийского клуба – о поражении от португальцев

08 марта 2023, 05:12 |
46
0
Ханс ВАНАКЕН: «Брюгге слишком легко пропускал от Бенфики»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс Ванакен (в центре)

Полузащитник бельгийского «Брюгге» Ханс Ванакен поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:5).

«Этот результат – большой удар для нас. Мы приехали сюда, чтобы показать себя и побороться. Очень надеялись, что забьем первыми, но после моего удара головой мяч не пошел в створ. Мы недостаточно хорошо сыграли в атаке. Нам не удавалось контролировать ход матча, и мы слишком легко пропускали. Сейчас эмоции бьют ключом, ведь мы провели хороший сезон и добрались до исторической 1/8 финала. Конечно, после этого не хотелось вылетать вот так», – признался Ванакен.

«Бенфика» в первом поединке на поле «Брюгге» добилась победы со счетом 2:0 и по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Ханс Ванакен Бенфика - Брюгге Брюгге Бенфика Лига чемпионов
Источник УЕФА
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