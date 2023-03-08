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Лига чемпионов
08 марта 2023, 04:52 |
27
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Тоттенхэм – Милан

Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву

08 марта 2023, 04:52 |
27
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Тоттенхэм – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Миланом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Тоттенхэм – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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где смотреть Лига чемпионов Тоттенхэм Милан Тоттенхэм - Милан
Источник Sport.ua
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