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Испания
08 марта 2023, 04:33 | Обновлено 08 марта 2023, 04:42
49
0

ХАВИ: «Меня постоянно судят и критикуют»

Испанский тренер – о работе в «Барселоне»

08 марта 2023, 04:33 | Обновлено 08 марта 2023, 04:42
49
0
ХАВИ: «Меня постоянно судят и критикуют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави дал оценку своей работе во главе «сине-гранатовых».

«Меня постоянно судят и критикуют. Это тяжело, у меня семья и маленькие дети. Есть много моментов, когда быть тренером «Барселоны» невыгодно. Это очень тяжело, когда тебе говорят, что ты плохой или что у тебя нет характера. Иногда ты не знаешь о критике, и тебе звонит друг и говорит, что тебя уничтожают в социальных сетях.

Худшие дни в моей жизни были во время работы тренером «Барселоны». Во многих случаях я спрашивал себя, стоит ли это того. Мне ничего не нужно в финансовом плане, но я из «Барселоны» и хочу помочь клубу», – рассказал Хави.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет подписать с Хави новый контракт.

«Барселона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 1-е место, имея 62 очка, что на 9 пунктов больше, чем у мадридского «Реала», который идет вторым.

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Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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