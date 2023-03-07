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Испания
07 марта 2023, 17:30 |
303
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Президент Барселоны: «Хотим сейчас продлить контракты Хави и Бускетса»

Лапорта готов уже подписать с тренером новый контракт

07 марта 2023, 17:30 |
303
0
Президент Барселоны: «Хотим сейчас продлить контракты Хави и Бускетса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о том, что хочет продлить контракт с тренером команды Хави, а также предложил новый контракт для хавбека Серхио Бускетса.

«Я думаю, Хави заслужил новый долгосрочный контракт. Он хочет его подписать в том случае, если команда выиграет Ла Лигу, но я думаю о том, что можно продлить сейчас».

«Это же касается Бускетса. Ему предложен контракт на год, до лета 2024 года. Он посоветуется с семьей и примет решение», — сказал Лапорта.

В Ла Лиге каталонская команда лидирует, опережая «Реал» на 9 очков.

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Барселона Жоан Лапорта Хави Серхио Бускетс
Источник Marca
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