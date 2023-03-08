Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гонсалу РАМУШ: «Мы с большим уважением относились к Брюгге»
Лига чемпионов
08 марта 2023, 03:51 | Обновлено 08 марта 2023, 03:52
73
0

Гонсалу РАМУШ: «Мы с большим уважением относились к Брюгге»

Нападающий «Бенфики» – о победе в матче с бельгийским клубом

08 марта 2023, 03:51 | Обновлено 08 марта 2023, 03:52
73
0
Гонсалу РАМУШ: «Мы с большим уважением относились к Брюгге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Форвард лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш дал оценку ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:1).

«Все могло показаться легко, но на деле получилось не так просто. Пришлось выкладываться по максимуму. Мы сыграли в свою игру, показали качественный футбол, и это облегчило нам задачу. Мы с большим уважением относились к «Брюгге» и теперь полностью сосредоточены на следующем раунде. Забивать всегда приятно. Голы придают уверенности, но главное, что нам удалось хорошо сыграть и победить», – заявил Рамуш.

Напомним, в первом матче на поле «Брюгге» со счетом 2:0 победила «Бенфика», поэтому она по суме двух встреч стала обладателем путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов.

По теме:
Ханс ВАНАКЕН: «Брюгге слишком легко пропускал от Бенфики»
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Тоттенхэм – Милан
Эдин ТЕРЗИЧ: «Боруссия тоже заслужила проход дальше»
Гонсалу Рамуш Лига чемпионов Бенфика Брюгге Бенфика - Брюгге
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Боруссия Д – 2:0. Победа сквозь кризис, но без Мудрика. Видео голов
Футбол | 08 марта 2023, 00:15 0
Челси – Боруссия Д – 2:0. Победа сквозь кризис, но без Мудрика. Видео голов
Челси – Боруссия Д – 2:0. Победа сквозь кризис, но без Мудрика. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Пятерка! Бенфика уничтожила Брюгге и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 07 марта 2023, 23:59 4
Пятерка! Бенфика уничтожила Брюгге и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Пятерка! Бенфика уничтожила Брюгге и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

По итогам двух матчей 7 мячей побывало в воротах команды Романа Яремчука

Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Футбол | 07.03.2023, 17:59
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Гусев вновь женился. В третий раз
Футбол | 07.03.2023, 11:20
Гусев вновь женился. В третий раз
Гусев вновь женился. В третий раз
Joma ответила на обвинения в сотрудничестве с российскими клубами
Футбол | 07.03.2023, 18:36
Joma ответила на обвинения в сотрудничестве с российскими клубами
Joma ответила на обвинения в сотрудничестве с российскими клубами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
06.03.2023, 22:48 12
Футбол
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
07.03.2023, 06:45 21
Футбол
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
06.03.2023, 15:11 23
Война
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
06.03.2023, 20:40 14
Футбол
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 3
Футбол
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
06.03.2023, 00:10 11
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.03.2023, 09:00
Биатлон
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
07.03.2023, 13:11 7
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности