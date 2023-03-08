Гонсалу РАМУШ: «Мы с большим уважением относились к Брюгге»

Форвард лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш дал оценку ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:1).

«Все могло показаться легко, но на деле получилось не так просто. Пришлось выкладываться по максимуму. Мы сыграли в свою игру, показали качественный футбол, и это облегчило нам задачу. Мы с большим уважением относились к «Брюгге» и теперь полностью сосредоточены на следующем раунде. Забивать всегда приятно. Голы придают уверенности, но главное, что нам удалось хорошо сыграть и победить», – заявил Рамуш.

Напомним, в первом матче на поле «Брюгге» со счетом 2:0 победила «Бенфика», поэтому она по суме двух встреч стала обладателем путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов.