Эдин ТЕРЗИЧ: «Боруссия тоже заслужила проход дальше»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2). Как известно, в первой игре дома «шмели» выиграли 1:0, но этого оказалось недостаточно для выхода команды в четвертьфинал турнира.

«С этим результатом трудно смириться, мы очень разочарованы. Это были две крайне напряженные игры. Во втором тайме мы показали в высшей степени доминирующую игру и создали много моментов, однако в итоге этого оказалось недостаточно.

Нужно сказать, что «Челси» заслужил того, чтобы пройти дальше, учитывая ход двух матчей. Но мы бы тоже заслужили проход, так как это были две очень равные игры», – заявил Терзич.