Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдин ТЕРЗИЧ: «Боруссия тоже заслужила проход дальше»
Лига чемпионов
08 марта 2023, 03:31 | Обновлено 08 марта 2023, 03:39
36
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Боруссия тоже заслужила проход дальше»

Наставник дортмундской команды – о матче с «Челси»

08 марта 2023, 03:31 | Обновлено 08 марта 2023, 03:39
36
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Боруссия тоже заслужила проход дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2). Как известно, в первой игре дома «шмели» выиграли 1:0, но этого оказалось недостаточно для выхода команды в четвертьфинал турнира.

«С этим результатом трудно смириться, мы очень разочарованы. Это были две крайне напряженные игры. Во втором тайме мы показали в высшей степени доминирующую игру и создали много моментов, однако в итоге этого оказалось недостаточно.

Нужно сказать, что «Челси» заслужил того, чтобы пройти дальше, учитывая ход двух матчей. Но мы бы тоже заслужили проход, так как это были две очень равные игры», – заявил Терзич.

По теме:
Гонсалу РАМУШ: «Мы с большим уважением относились к Брюгге»
Тоттенхэм – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жоау Мариу повторил достижение легендарного Эйсебио
Эдин Терзич Боруссия Дортмунд Челси Челси - Боруссия Д Лига чемпионов
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
Футбол | 08 марта 2023, 00:09 66
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ
Мудрик – в четвертьфинале. Челси переиграл Боруссию в ответном матче ЛЧ

Отличились Стерлинг и Хаверц, украинец остался в запасе

ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
Футбол | 07 марта 2023, 06:45 21
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»

Журналист проанонсировал публикацию расследования по президенту «Ингульца»

Челси – Боруссия Д – 2:0. Победа сквозь кризис, но без Мудрика. Видео голов
Футбол | 08.03.2023, 00:15
Челси – Боруссия Д – 2:0. Победа сквозь кризис, но без Мудрика. Видео голов
Челси – Боруссия Д – 2:0. Победа сквозь кризис, но без Мудрика. Видео голов
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Футбол | 07.03.2023, 17:59
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
Гусев вновь женился. В третий раз
Футбол | 07.03.2023, 11:20
Гусев вновь женился. В третий раз
Гусев вновь женился. В третий раз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
06.03.2023, 08:30 5
Теннис
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 3
Футбол
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
07.03.2023, 13:11 7
Война
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
06.03.2023, 00:10 11
Теннис
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
06.03.2023, 15:11 23
Война
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
06.03.2023, 20:40 14
Футбол
Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»
Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»
07.03.2023, 19:28 7
Теннис
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
06.03.2023, 11:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности