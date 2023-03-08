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Лига чемпионов
08 марта 2023, 02:51 | Обновлено 08 марта 2023, 02:59
119
0

Жоау Мариу повторил достижение легендарного Эйсебио

Хавбек «Бенфики» добился исторического результата

08 марта 2023, 02:51 | Обновлено 08 марта 2023, 02:59
119
0
Жоау Мариу повторил достижение легендарного Эйсебио
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Мариу

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:1) стал автором одного гола. Он на 71-й минуте точно пробил с 11-метровой отметки.

30-летний португалец, поразив ворота «Брюгге», забил в пятом кряду матче Лиги чемпионов. Последним игроком «Бенфики», которому подобное ранее удавалось, был легендарный нападающий Эйсебио. Он забил в пяти играх евротурнира подряд в 1963–1964 годах.

Жоау Мариу поразил ворота «ПСЖ», «Ювентуса», «Маккаби» Тель-Авив и «Брюгге» в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Эйсебио Жоау Мариу Бенфика Бенфика - Брюгге Лига чемпионов
Источник Opta
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