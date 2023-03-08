Жоау Мариу повторил достижение легендарного Эйсебио

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:1) стал автором одного гола. Он на 71-й минуте точно пробил с 11-метровой отметки.

30-летний португалец, поразив ворота «Брюгге», забил в пятом кряду матче Лиги чемпионов. Последним игроком «Бенфики», которому подобное ранее удавалось, был легендарный нападающий Эйсебио. Он забил в пяти играх евротурнира подряд в 1963–1964 годах.

Жоау Мариу поразил ворота «ПСЖ», «Ювентуса», «Маккаби» Тель-Авив и «Брюгге» в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.