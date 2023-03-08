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Лига чемпионов
08 марта 2023, 02:30 | Обновлено 08 марта 2023, 02:40
133
0

Рахим СТЕРЛИНГ: «Грандиозная получилась игра»

Нападающий «Челси» – о победе над «Боруссией» Дортмунд

08 марта 2023, 02:30 | Обновлено 08 марта 2023, 02:40
133
0
Рахим СТЕРЛИНГ: «Грандиозная получилась игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Английский форвард лондонского «Челси» Рахим Стерлинг поделился мнением об ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Грандиозная получилась игра. Нам пришлось копнуть поглубже, так что мы рискнули, пойдя на это. В последнее время нам не везло, а сегодня мы чувствовали и понимали, что всей командой способны это сделать. И Кай сделал», - заявил Стерлинг.

Как известно, в первой игре в Германии «Челси» проиграл «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:1, но по суме двух встреч стал обладателем путевки в четвертьфинал турнира.

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Рахим Стерлинг Челси Челси - Боруссия Д Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
Источник УЕФА
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