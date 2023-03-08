Рахим СТЕРЛИНГ: «Грандиозная получилась игра»

Английский форвард лондонского «Челси» Рахим Стерлинг поделился мнением об ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Грандиозная получилась игра. Нам пришлось копнуть поглубже, так что мы рискнули, пойдя на это. В последнее время нам не везло, а сегодня мы чувствовали и понимали, что всей командой способны это сделать. И Кай сделал», - заявил Стерлинг.

Как известно, в первой игре в Германии «Челси» проиграл «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:1, но по суме двух встреч стал обладателем путевки в четвертьфинал турнира.