9 марта на «Зимбру» (Кишинев) пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Шериф» встретится с «Ниццей». Старт поединка запланирован на 18:45 по европейскому времени.

Шериф

Клуб относится к достаточно стабильной прослойке национальных грандов, которых хватает в различных, не самых топовых, чемпионатах, от ПСЖ в Лиге 1 Франции и до Карабаха в Азербайджана и Астаны в Казахстане. Для таких очередное золото на внутренней арене давно стало обязательной программой, а мерилом успеха - выступления в еврокубках. В этом плане выделяется для ос прошлый сезон, с дебютом в групповом раунде Лиги чемпионов. Повторить это не получилось, но в целом результаты неплохи. В квалификации был вылет в предпоследнем раунде, от Виктории (Пльзень). В Лиге Европы удалось обойти Омонию в борьбе за 3-е место, дважды ее обыграв - а на большее в компании с МЮ и Реалом Сосьедад претендовать не было возможности. Наконец, уже в феврале, в Лиге конференций, без игровой практики, представитель Молдовы, проиграв дома 0-1, потом победили 3-1 Партизан на выезде.

Ницца

Команда в этом сезоне стартовала под руководством нового-старого наставника, Фавра. Но вторая попытка Люсьена во Франции вышла провальным. Изначально Дигар рассматривался сугубо как временщик, но у легенды орлят отлично получается. Есть шанс спасти год, ведь статистика по-настоящему впечатляет - но и выбираться приходится из достаточно глубокой ямы. Будет ли при этом желание тратить силы на Лигу конференций? Осенью все же получилось здорово (хотя в квалификации сначала проиграли в Тель-Авиве, но потом все-таки прошли Маккаби), и Ницца взяла 1-е место в квартете с Партизаном, Кельном и Словацко. Правда, для этого хватило скромных 9 очков.

Статистика личных встреч

Французы с Лазурного берега впервые приедут в Молдову.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Шериф может озадачить гостей чем-то. Но вряд ли Ницца будет рвать жилы на выезде.