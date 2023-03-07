Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шериф – Ницца. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Лига конференций
Шериф
09.03.2023 19:45 - : -
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 марта 2023, 22:45 | Обновлено 07 марта 2023, 22:47
103
1

Шериф – Ницца. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

Поединок состоится 9 марта в 19:45 по Киеву

07 марта 2023, 22:45 | Обновлено 07 марта 2023, 22:47
103
1
Шериф – Ницца. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта на «Зимбру» (Кишинев) пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Шериф» встретится с «Ниццей». Старт поединка запланирован на 18:45 по европейскому времени.

Шериф

Клуб относится к достаточно стабильной прослойке национальных грандов, которых хватает в различных, не самых топовых, чемпионатах, от ПСЖ в Лиге 1 Франции и до Карабаха в Азербайджана и Астаны в Казахстане. Для таких очередное золото на внутренней арене давно стало обязательной программой, а мерилом успеха - выступления в еврокубках. В этом плане выделяется для ос прошлый сезон, с дебютом в групповом раунде Лиги чемпионов. Повторить это не получилось, но в целом результаты неплохи. В квалификации был вылет в предпоследнем раунде, от Виктории (Пльзень). В Лиге Европы удалось обойти Омонию в борьбе за 3-е место, дважды ее обыграв - а на большее в компании с МЮ и Реалом Сосьедад претендовать не было возможности. Наконец, уже в феврале, в Лиге конференций, без игровой практики, представитель Молдовы, проиграв дома 0-1, потом победили 3-1 Партизан на выезде.

Ницца

Команда в этом сезоне стартовала под руководством нового-старого наставника, Фавра. Но вторая попытка Люсьена во Франции вышла провальным. Изначально Дигар рассматривался сугубо как временщик, но у легенды орлят отлично получается. Есть шанс спасти год, ведь статистика по-настоящему впечатляет - но и выбираться приходится из достаточно глубокой ямы. Будет ли при этом желание тратить силы на Лигу конференций? Осенью все же получилось здорово (хотя в квалификации сначала проиграли в Тель-Авиве, но потом все-таки прошли Маккаби), и Ницца взяла 1-е место в квартете с Партизаном, Кельном и Словацко. Правда, для этого хватило скромных 9 очков.

Статистика личных встреч

Французы с Лазурного берега впервые приедут в Молдову.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Шериф может озадачить гостей чем-то. Но вряд ли Ницца будет рвать жилы на выезде.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Лацио – АЗ Алкмаар – 1:2. Рекордный мяч Педро в маске. Видео голов и обзор
Лацио проиграл дома АЗ Алкмаар. Педро забил гол в третьем еврокубке
Андерлехт – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Ницца Шериф Тирасполь Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
Футбол | 07 марта 2023, 18:11 41
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную

Алексей Сливченко отвечает на вопрос: заслужил ли вингер «Краковии» место в национальной команде?

Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Футбол | 07 марта 2023, 02:57 3
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии

Гаэль Ондуа поддерживает террористов

Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Война | 07.03.2023, 13:11
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Боевика, убившего 16-летнего футболиста за флаг Украины, «кинули на подвал»
Рамадани, Тоиров, Герреро: легионеры для топов УПЛ на финише зимнего окна
Футбол | 07.03.2023, 18:50
Рамадани, Тоиров, Герреро: легионеры для топов УПЛ на финише зимнего окна
Рамадани, Тоиров, Герреро: легионеры для топов УПЛ на финише зимнего окна
Владимир ШАРАН: «Мы должны помнить все кровавые преступления россиян»
Футбол | 07.03.2023, 15:38
Владимир ШАРАН: «Мы должны помнить все кровавые преступления россиян»
Владимир ШАРАН: «Мы должны помнить все кровавые преступления россиян»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey_1992
топовий прогноз від редакції Спорт UA
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
Мудрик выложил в сторис видео, где орки убили украинца за «Слава Украине»
06.03.2023, 22:48 19
Футбол
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
06.03.2023, 20:40 14
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.03.2023, 09:00
Биатлон
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
06.03.2023, 15:11 23
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
06.03.2023, 19:20 7
Футбол
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
Пидручный досрочно завершил сезон: известна причина
05.03.2023, 17:50 2
Биатлон
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
06.03.2023, 14:13 76
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности