Антонио КОНТЕ: «Игра с Миланом? Мы живем этими моментами»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана» (8 марта, первый матч – 0:1):

«Мы живем этими моментами, например, игрой с «Миланом», потому что когда давление растет, это значит, что ваш уровень повышается. Не забывайте, в прошлом сезоне мы играли в Лиге конференций, а в этом году это Лига чемпионов.

Давление нормальное, нам приходится жить с таким давлением. Это возможно, если есть то, что мы должны пытаться улучшить здесь, в нашей среде. Иногда нужно жить с давлением. Иногда это значит быть немного напряженным, не всегда должна быть идиллия, но направить всю нашу энергию в положительное русло».