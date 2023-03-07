Антонио КОНТЕ: «Игра с Миланом? Мы живем этими моментами»
Тренер «Тоттенхэма» – о матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана» (8 марта, первый матч – 0:1):
«Мы живем этими моментами, например, игрой с «Миланом», потому что когда давление растет, это значит, что ваш уровень повышается. Не забывайте, в прошлом сезоне мы играли в Лиге конференций, а в этом году это Лига чемпионов.
Давление нормальное, нам приходится жить с таким давлением. Это возможно, если есть то, что мы должны пытаться улучшить здесь, в нашей среде. Иногда нужно жить с давлением. Иногда это значит быть немного напряженным, не всегда должна быть идиллия, но направить всю нашу энергию в положительное русло».
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