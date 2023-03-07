Раджа НАИНГГОЛАН «В Антверпене со мной обращались, как с куском дерьма»

Полузащитник СПАЛа Раджа Наингголан рассказал о причинах своего перехода из «Антверпена» во время январского трансферного окна:

«В «Антверпене» со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма. В клуб пришел Овермарс на позицию спортивного директора, чтобы попытаться вернуть меня в основную команду, но никто не решился пойти против президента клуба.

Президент клуба выгонял меня из страны. Я никогда ему этого не прощу. За СПАЛ я играю за маленькие деньги, но с удовольствием».