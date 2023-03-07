Лига чемпионов07 марта 2023, 16:48 |
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Наполи запретили продавать билеты фанатам Айнтрахта
Немецкие болельщики в Неаполь не приедут
07 марта 2023, 16:48 |
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Министерство внутренних дел Италии запретило «Наполи» продавать билеты фанатам «Айнтрахта» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 15 марта.
Такое решение властей связано с массовыми драками, которые случились между фанатами двух команд во время первого матча во Франкфурте (победа «Наполи 2:0). Трое фанатов «Наполи» тогда получили травмы.
Официального заявления по этому поводу «Наполи» еще не сделал.
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