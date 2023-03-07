Наполи запретили продавать билеты фанатам Айнтрахта

Министерство внутренних дел Италии запретило «Наполи» продавать билеты фанатам «Айнтрахта» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 15 марта.

Такое решение властей связано с массовыми драками, которые случились между фанатами двух команд во время первого матча во Франкфурте (победа «Наполи 2:0). Трое фанатов «Наполи» тогда получили травмы.

Официального заявления по этому поводу «Наполи» еще не сделал.