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Лига чемпионов
07 марта 2023, 16:48 |
395
0

Наполи запретили продавать билеты фанатам Айнтрахта

Немецкие болельщики в Неаполь не приедут

07 марта 2023, 16:48 |
395
0
Наполи запретили продавать билеты фанатам Айнтрахта
Getty Images/Global Images Ukraine

Министерство внутренних дел Италии запретило «Наполи» продавать билеты фанатам «Айнтрахта» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 15 марта.

Такое решение властей связано с массовыми драками, которые случились между фанатами двух команд во время первого матча во Франкфурте (победа «Наполи 2:0). Трое фанатов «Наполи» тогда получили травмы.

Официального заявления по этому поводу «Наполи» еще не сделал.

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Наполи Айнтрахт Франкфурт Наполи - Айнтрахт Лига чемпионов
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