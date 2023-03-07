Манчестер Юнайтед и Бавария нацелились на звезду Ювентуса

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу и надеются подписать игрока во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

В январе Влахович уже был близок к переходу в один из клубов АПЛ, но агент заблокировал трансфер 23-летнего серба.

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 10 голов и 4 ассиста в 24 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.