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Англия
07 марта 2023, 15:29 |
455
0

Манчестер Юнайтед и Бавария нацелились на звезду Ювентуса

Душан Влахович может сменить клуб летом

07 марта 2023, 15:29 |
455
0
Манчестер Юнайтед и Бавария нацелились на звезду Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу и надеются подписать игрока во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

В январе Влахович уже был близок к переходу в один из клубов АПЛ, но агент заблокировал трансфер 23-летнего серба.

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 10 голов и 4 ассиста в 24 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Бавария Манчестер Юнайтед Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Душан Влахович
Источник Николо Скира
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