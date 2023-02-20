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  4. Агент заблокировал трансфер. Влахович мог перейти в АПЛ в январе
Италия
20 февраля 2023, 21:13 |
696
1

Агент заблокировал трансфер. Влахович мог перейти в АПЛ в январе

Форвард «Ювентуса» был в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»

20 февраля 2023, 21:13 |
696
1
Агент заблокировал трансфер. Влахович мог перейти в АПЛ в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович был близок к переходу в один из топ-клубов АПЛ во время январского трансферного окна. Скорее всего, речь идет о «Манчестер Юнайтед».

Сумма трансфера могла составить 100 – 120 миллионов евро. Агент Влаховича заблокировал трансфер в последний момент, когда сделка была уже практически согласована.

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 10 голов и 3 ассиста в 21 матче за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего серба оценивается в 80 миллионов евро.

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Душан Влахович Ювентус Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник AS
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avk2307
Второй раз в АПЛ не перешел.Странный он
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