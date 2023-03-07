Первый успех Ротаня. Как Мустафаев стал одним из лидеров Александрии

Настоящим открытием старта второй части сезона стал полузащитник «Александрии» 21-летний Эмиль Мустафаев. Он в двух матчах совершил два ассиста и забил два гола. В первой части сезона Эмиль всего-навсего дважды выходил на поле.

Доверие Ротаня

Мустафаев – уроженец Кропивницкого, имеет азербайджанские корни. Выступал за местные команды на уровне ДЮФЛ. Затем два года был в Киеве в малоизвестной команде «Добро». После чего оказался в системе «Александрии», где шаг за шагом смог дорасти до взрослой команды.



В юношеском футболе он работал под руководством бывшего наставника «Александрии» Юрия Гуры, который его подтянул в первую команду. Но стать игроком основного состава Мустафаев так и не смог. Конкуренция на флангах полузащиты была огромной – Калитвинцев, Третьяков, Костышин, Шулянский, Викентий Волошин. Первые трое уже имеют огромный опыт на уровне УПЛ. А двое последних – статус талантов «Динамо». Пробиться из-за таких игроков в первую команду было почти нереально.

Все изменил приход Руслана Ротаня и его помощников в клуб. Сразу на зимнем собрании на Эмиля обратили внимание. Его перепрофилировали на позицию десятого номера. Новый тренерский штаб «Александрии» подкупили работоспособность, желание учиться Мустафаева.

К тому же, получил травму один из лидеров «Александрии» Кирилл Ковалец. Сначала сообщалось, что он выбыл надолго, но потом выяснилось, что операция не понадобится. Но все равно, к старту сезона Ковалец-младший не был готов, что дало шансы Мустафаеву. Эмиль воспользовался возможностью сполна.



Главная фишка Мустафаева – работоспособность. В матче против «Днепра-1» он пробежал более 13 км за матч. Эмиль оказывает давление на защитников, эффективен в прессинге. Имеет индивидуальное мастерство, нестандартное мышление и способность отдать острый пас. По манере игры он похож на Виталия Буяльского.

В матче против «Металлиста-1925» прессинг Эмиля привел к первому голу Третьякова. В случае со вторым голом он отдал очень тонкий пас на Максима, который вывел его на удобную ударную позицию (на линии штрафной по центру ворот). В матче с «Днепром-1» обыграл соперника в штрафной и с острого угла ударом на исполнение не оставил шансов Валефу. А потом почувствовал момент, позицию, и забил в пустые ворота в конце матча. Казалось, что это несложно. Но туда еще добежать нужно и не выключаться из игры. Я это все пишу для того, чтобы показать, насколько разносторонний футболист Мустафаев.

Внимание соперников к Эмилю станет больше. Это уже не ноунейм, а один из лидеров команды. Мустафаев не похож на человека, у которого от первых успехов голова пойдет кругом, или станет меньше над собой работать. Результативные действия обязательно еще будут во втором круге.

Новый контракт с Александрией

Соглашение Мустафаева с клубом действует до конца сезона. Предыдущий контракт он подписал, еще будучи игроком молодежной команды. Нетрудно предположить, что он был достаточно скромным.

Сейчас руководителям клуба нужно приложить значительные усилия, чтобы удержать футболиста. Учитывая завершение его контракта летом – предложения будут, не только из Украины. Сходство по манере игры с Буяльским дает определенные перспективы оказаться в столице.

Клубы из чемпионатов-трамплинов типа Бельгии, Венгрии, Польши тоже будут проявлять интерес к игроку. Но в планах развития и становления лучше остаться еще на некоторое время в «Александрии». Здесь у Эмиля есть доверие от нового главного тренера, и он еще может учиться, развиваться. Пока он сыграл не так много, чтобы быть уверенным в дальнейшей карьере. Стабильно и качественно нужно провести хоть один полноценный сезон.



Контракт главного конкурента – Кирилла Ковальца – рассчитан до конца года. Учитывая возраст, травматичность, финансовые запросы Кирилла, в «Александрии» могут сделать ставку на молодого игрока.



ФК Александрия. Эмиль Мустафаев (справа)

Вопрос сборной тоже остается дискуссионным. Мустафаев родился в Украине, имеет украинское гражданство. Но в конце 2021 года был вызван в молодежную сборную Азербайджана, за которую провел два матча. Вызов в украинскую молодежку выглядит нереальным. А вот на уровне национальной команды уже вопрос другой. Можно снова получить футбольное украинское гражданство.

Чтобы играть за национальную сборную Украины, нужно иметь очень серьезный уровень. Из «Александрии» в сборную вряд ли можно попасть. Требуется переход в более статусный клуб и успешная карьера. Конкуренция в середине поля просто бешеная - Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Пихаленок. Подрастают Судаков, Бондаренко, Крыськив. В Азербайджане все проще. Уровень команды не так высок и конкуренция небольшая. Реально можно уже в перспективе достичь национальной команды. На позицию Мустафаева в сборную вызывается бывший игрок «Миная» Анатолий Нуриев. Другие игроки - не более высокого класса. Поэтому, я думаю, что в украинское футбольное гражданство Мустафаев возвращаться не будет.

Сергей ТИЩЕНКО