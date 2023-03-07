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Лига чемпионов
07 марта 2023, 14:39 |
596
0

УЕФА вернет деньги болельщикам Ливерпуля, которые не попали на финал ЛЧ

Организация заплатит около 3,5 млн. фунтов компенсации

07 марта 2023, 14:39 |
596
0
УЕФА вернет деньги болельщикам Ливерпуля, которые не попали на финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА выплатит компенсацию 19 618 болельщикам «Ливерпуля» по итогам финала Лиги чемпионов.

Отметим, что начало встречи в Париже задержалось на 36 минут из-за организационных проблем.

Компенсация полагается тем, кто не смог пройти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на стадион.

Право на компенсацию есть также у фанатов «Реала» и у нейтральных болельщиков, у которых возникли проблемы со входом на стадион.

Daily Mail сообщает, что всего УЕФА заплатит около 3,5 млн. фунтов компенсации.

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УЕФА Ливерпуль - Реал Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов билеты
Источник УЕФА
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