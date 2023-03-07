УЕФА вернет деньги болельщикам Ливерпуля, которые не попали на финал ЛЧ
Организация заплатит около 3,5 млн. фунтов компенсации
УЕФА выплатит компенсацию 19 618 болельщикам «Ливерпуля» по итогам финала Лиги чемпионов.
Отметим, что начало встречи в Париже задержалось на 36 минут из-за организационных проблем.
Компенсация полагается тем, кто не смог пройти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на стадион.
Право на компенсацию есть также у фанатов «Реала» и у нейтральных болельщиков, у которых возникли проблемы со входом на стадион.
Daily Mail сообщает, что всего УЕФА заплатит около 3,5 млн. фунтов компенсации.
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