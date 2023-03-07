УЕФА вернет деньги болельщикам Ливерпуля, которые не попали на финал ЛЧ

УЕФА выплатит компенсацию 19 618 болельщикам «Ливерпуля» по итогам финала Лиги чемпионов.

Отметим, что начало встречи в Париже задержалось на 36 минут из-за организационных проблем.

Компенсация полагается тем, кто не смог пройти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на стадион.

Право на компенсацию есть также у фанатов «Реала» и у нейтральных болельщиков, у которых возникли проблемы со входом на стадион.

Daily Mail сообщает, что всего УЕФА заплатит около 3,5 млн. фунтов компенсации.