Форвард Брюгге: «Будет трудно, но в футболе возможно все»
Ноа Ланг – о шансах выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Нападающий бельгийского «Брюгге» Ноа Ланг поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».
«Все знают, что мы в очень сложной ситуации. Я стараюсь вытащить из нее команду. Чувствую себя одним из лидеров. Мы ждем этого матча с нетерпением. Это самый высокий уровень. Это то, о чем ты мечтаешь в детстве. Будет трудно, но в футболе возможно все», - сказал Ланг.
Матч «Бенфика» – «Брюгге» состоится во вторник, 7 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0.
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