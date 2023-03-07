Форвард Брюгге: «Будет трудно, но в футболе возможно все»

Нападающий бельгийского «Брюгге» Ноа Ланг поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

«Все знают, что мы в очень сложной ситуации. Я стараюсь вытащить из нее команду. Чувствую себя одним из лидеров. Мы ждем этого матча с нетерпением. Это самый высокий уровень. Это то, о чем ты мечтаешь в детстве. Будет трудно, но в футболе возможно все», - сказал Ланг.

Матч «Бенфика» – «Брюгге» состоится во вторник, 7 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0.