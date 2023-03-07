Тренер Бенфики: «Брюгге может доставить нам немало проблем»

Главный тренер португальской «Бенфики» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Мы ведем в противостоянии, но все равно будем атаковать. Жду трудного матча - возможно, «Брюгге» не лучшим образом выступает в этом сезоне, но у них много классных игроков. Если они поймают свою игру, то могут доставить нам немало проблем.

Ситуация предельно ясна: мы выиграли на чужом поле, и если они хотят выйти в четвертьфинал, то в какой-то момент им придется идти в атаку. С самого начала или нет - посмотрим. Мы должны сосредоточиться на своей игре», - сказал Шмидт.

Матч «Бенфика» – «Брюгге» состоится во вторник, 7 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0.