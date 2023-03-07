Эмре ДЖАН: «Мы усердно работали, чтобы достичь этого уровня»

29-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Мы усердно работали, чтобы достичь этого уровня. Первая половина сезона вышла откровенно неудачной. Но мы боремся как команда. Мы показали это в последние несколько недель», - сказал Джан.

Матч «Челси» – «Боруссия» Дортмунд состоится во вторник, 7 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.