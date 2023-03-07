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Лига чемпионов
07 марта 2023, 12:09 | Обновлено 07 марта 2023, 12:21
119
0

Эмре ДЖАН: «Мы усердно работали, чтобы достичь этого уровня»

Хавбек «Боруссии» Д – о предстоящем матче против «Челси»

07 марта 2023, 12:09 | Обновлено 07 марта 2023, 12:21
119
0
Эмре ДЖАН: «Мы усердно работали, чтобы достичь этого уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмре Джан

29-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Мы усердно работали, чтобы достичь этого уровня. Первая половина сезона вышла откровенно неудачной. Но мы боремся как команда. Мы показали это в последние несколько недель», - сказал Джан.

Матч «Челси» – «Боруссия» Дортмунд состоится во вторник, 7 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.

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Эмре Джан Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов Челси - Боруссия Д
Источник УЕФА
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