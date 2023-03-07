Реал может уволить Анчелотти, даже если будут трофеи

63-летний итальянский специалист Карло Анчелотти может быть уволен из мадридского «Реала», даже если команда по итогам текущего сезона возьмет трофеи.

В последнее время Анчелотти выглядит озабоченным и раздраженным. В раздевалке команды нет единства, так как многие последние решения тренера атмосферу внутри команды испортили. Так, Эдуардо Камавинга получил опыт игры на позиции левого защитника, а Орельен Тчуамени получает мало игрового времени. Портит обстановку и то, что мало играют Марко Асенсио и Дани Себальос.

Ранее сообщалось, что Анчелотти при отсутствии трофеев в конце этого сезона будет уволен. Однако при подобном развитии ситуации, даже выигранного трофея может не хватить для того, чтобы итальянец сохранил работу в «Реале».