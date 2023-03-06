Нет трофеев, нет работы. Анчелотти рискует покинуть Реал летом

По информации СМИ, наставник «Реала» Карло Анчелотти знает условие руководства клуба о продолжении работу на новый сезон: если команда не завоюет ни одного трофея, то опытный тренер покинет Мадрид.

Сейчас в Ла Лиге «Реал» отстает от «Барселоны» на 9 очков, а в Кубке Испании команда проиграла каталонцам первый полуфинал со счетом 0:1.

Однако в Лиге чемпионов у команды все нормально: в первом матче плей-офф мадридцы разобрались с «Ливерпулем» 5:2.

Отмечается, что Анчелотти не слишком доволен трансферной ситуацией. Тренер и летом, и зимой просил усиление состава, но клуб, по сути, не подписал ни одного новичка под стартовый состав.

Контракт Анчелотти истекает летом 2024 года.