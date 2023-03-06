Нет трофеев, нет работы. Анчелотти рискует покинуть Реал летом
У команды проблемы в Ла Лиге и Кубке Испании
По информации СМИ, наставник «Реала» Карло Анчелотти знает условие руководства клуба о продолжении работу на новый сезон: если команда не завоюет ни одного трофея, то опытный тренер покинет Мадрид.
Сейчас в Ла Лиге «Реал» отстает от «Барселоны» на 9 очков, а в Кубке Испании команда проиграла каталонцам первый полуфинал со счетом 0:1.
Однако в Лиге чемпионов у команды все нормально: в первом матче плей-офф мадридцы разобрались с «Ливерпулем» 5:2.
Отмечается, что Анчелотти не слишком доволен трансферной ситуацией. Тренер и летом, и зимой просил усиление состава, но клуб, по сути, не подписал ни одного новичка под стартовый состав.
Контракт Анчелотти истекает летом 2024 года.
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