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Испания
06 марта 2023, 16:28 |
309
1

Нет трофеев, нет работы. Анчелотти рискует покинуть Реал летом

У команды проблемы в Ла Лиге и Кубке Испании

06 марта 2023, 16:28 |
309
1
Нет трофеев, нет работы. Анчелотти рискует покинуть Реал летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

По информации СМИ, наставник «Реала» Карло Анчелотти знает условие руководства клуба о продолжении работу на новый сезон: если команда не завоюет ни одного трофея, то опытный тренер покинет Мадрид.

Сейчас в Ла Лиге «Реал» отстает от «Барселоны» на 9 очков, а в Кубке Испании команда проиграла каталонцам первый полуфинал со счетом 0:1.

Однако в Лиге чемпионов у команды все нормально: в первом матче плей-офф мадридцы разобрались с «Ливерпулем» 5:2.

Отмечается, что Анчелотти не слишком доволен трансферной ситуацией. Тренер и летом, и зимой просил усиление состава, но клуб, по сути, не подписал ни одного новичка под стартовый состав.

Контракт Анчелотти истекает летом 2024 года.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Источник The Athletic
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terhoha
Нехай побільше ще афро-американців чи афро-французів назбирає папа карло. 
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