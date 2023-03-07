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Лига чемпионов
07 марта 2023, 11:41 | Обновлено 07 марта 2023, 11:46
106
0

Наставник Брюгге: «Надеюсь, мы сможем показать нашу лучшую игру»

Скотт Паркер – о ответный матч с «Бенфикой» в плей-офф ЛЧ

07 марта 2023, 11:41 | Обновлено 07 марта 2023, 11:46
106
0
Наставник Брюгге: «Надеюсь, мы сможем показать нашу лучшую игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Паркер

Главный тренер бельгийского клуба «Брюгге» Скотт Паркер признался, чего ждет от матча против «Бенфики» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как известно, в первой игре дома бельгийцы проиграли со счетом 0:2.

«Выступление против «Остенде» было неожиданным, хотя я видел команду, которая двигалась в правильном направлении. Учитывая первый матч с «Бенфикой», имею уверенность. Это разные турниры, но надеюсь, эти матчи могут дать нам новый импульс.

Конечно, это тяжелое испытание. В первом матче игру решили две ошибки, но в ином разница была не столь велика. Надеюсь, мы сможем снова показать нашу лучшую игру.

«Бенфика» – топ-команда со многими качествами. Мы увидели это в первом матче. Они не зря там, где они есть», – заявил Паркер.

Игра «Бенфика» – «Брюгге» состоится в среду, 7 марта, начало – в 22:00 по Киеву.

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Скотт Паркер Бенфика - Брюгге Брюгге Бенфика Лига чемпионов
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