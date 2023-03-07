Наставник Брюгге: «Надеюсь, мы сможем показать нашу лучшую игру»
Скотт Паркер – о ответный матч с «Бенфикой» в плей-офф ЛЧ
Главный тренер бельгийского клуба «Брюгге» Скотт Паркер признался, чего ждет от матча против «Бенфики» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как известно, в первой игре дома бельгийцы проиграли со счетом 0:2.
«Выступление против «Остенде» было неожиданным, хотя я видел команду, которая двигалась в правильном направлении. Учитывая первый матч с «Бенфикой», имею уверенность. Это разные турниры, но надеюсь, эти матчи могут дать нам новый импульс.
Конечно, это тяжелое испытание. В первом матче игру решили две ошибки, но в ином разница была не столь велика. Надеюсь, мы сможем снова показать нашу лучшую игру.
«Бенфика» – топ-команда со многими качествами. Мы увидели это в первом матче. Они не зря там, где они есть», – заявил Паркер.
Игра «Бенфика» – «Брюгге» состоится в среду, 7 марта, начало – в 22:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гаэль Ондуа поддерживает террористов
Лучшими стали Владимир Бражко из «Зари» и Сергей Ковалец из «Ингульца»