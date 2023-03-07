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Лига чемпионов
07 марта 2023, 11:30 | Обновлено 07 марта 2023, 11:36
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Жоау ФЕЛИШ: «Мы должны насладиться игрой и победить»

Форвард «Челси» – о предстоящем ответном матче с «Боруссией» Дортмунд

07 марта 2023, 11:30 | Обновлено 07 марта 2023, 11:36
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Жоау ФЕЛИШ: «Мы должны насладиться игрой и победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Нападающий лондонского «Челси» Жоау Фелиш поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Мы должны насладиться игрой и победить. Мы уверены в себе и предельно сосредоточены, ведь нам надо побеждать. Если все сделаем правильно, то выиграем. Я здесь, чтобы помогать команде и клубу выигрывать трофеи. Я буду за них сражаться вместе со всеми», - сказал Фелиш.

Матч «Челси» – «Боруссия» Дортмунд состоится во вторник, 7 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.

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Жоау Фелиш Челси Челси - Боруссия Д Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
Источник УЕФА
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