Жоау ФЕЛИШ: «Мы должны насладиться игрой и победить»

Нападающий лондонского «Челси» Жоау Фелиш поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Мы должны насладиться игрой и победить. Мы уверены в себе и предельно сосредоточены, ведь нам надо побеждать. Если все сделаем правильно, то выиграем. Я здесь, чтобы помогать команде и клубу выигрывать трофеи. Я буду за них сражаться вместе со всеми», - сказал Фелиш.

Матч «Челси» – «Боруссия» Дортмунд состоится во вторник, 7 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.