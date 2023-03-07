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Чемпионат Европы
07 марта 2023, 10:46 | Обновлено 07 марта 2023, 11:12
103
1

Даниил СИКАН: «Назначение Ротаня – очень хорошая новость»

Форвард сборной Украины одобрил перемены на тренерском мостике в национальной команде

07 марта 2023, 10:46 | Обновлено 07 марта 2023, 11:12
103
1
Даниил СИКАН: «Назначение Ротаня – очень хорошая новость»
Instagram. Даниил Сикан

21-летний нападающий «Шахтера» Даниил Сикан одобрил назначение Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

«Это очень хорошая новость как для меня, так и для Ротаня. Потому что уверен, он хотел быть главным тренером в национальной сборной. Ему предоставили такую возможность.

Желаю ему только успехов и больше побед», – сказал Сикан.

Напомним, что Сикан работал под руководством Ротаня в молодежной сборной Украины. В национальной сборной Украины хавбек провел на данный момент 6 матчей, забил 1 гол.

Накануне Руслан Ротань объявил список из 26 футболистов, в котором Сикана не оказалось.

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Даниил Сикан Руслан Ротань сборная Украины по футболу
Источник Футбольный формат
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avk2307
Авторитет .
Схвалив рішення, рот хейтерам закрив.
Може ще указ який видасть ?
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