Даниил СИКАН: «Назначение Ротаня – очень хорошая новость»

21-летний нападающий «Шахтера» Даниил Сикан одобрил назначение Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

«Это очень хорошая новость как для меня, так и для Ротаня. Потому что уверен, он хотел быть главным тренером в национальной сборной. Ему предоставили такую возможность.

Желаю ему только успехов и больше побед», – сказал Сикан.

Напомним, что Сикан работал под руководством Ротаня в молодежной сборной Украины. В национальной сборной Украины хавбек провел на данный момент 6 матчей, забил 1 гол.

Накануне Руслан Ротань объявил список из 26 футболистов, в котором Сикана не оказалось.