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  4. Владислав КЛИМЕНКО: «Ингулец недооценен в турнирном плане»
Украина. Премьер лига
07 марта 2023, 10:41 | Обновлено 07 марта 2023, 10:55
56
0

Владислав КЛИМЕНКО: «Ингулец недооценен в турнирном плане»

Полузащитник команды из Петрово – о турнирных перспективах

07 марта 2023, 10:41 | Обновлено 07 марта 2023, 10:55
56
0
Владислав КЛИМЕНКО: «Ингулец недооценен в турнирном плане»
ФК Ингулец Петрово. Владислав Клименко

Хавбек «Ингульца» Владислав Клименко высказал мнение о нынешней силе команды и турнирной борьбе в текущем чемпионате Украины.

«Полагаю, «Ингулец» недооценен в турнирном плане. Мы все время играли в равный с нашими соперниками футбол – то 1:0, то 0:1, то 1:2, то 1:1… Это значит, что мы по игре мало кому уступали. У нас есть возможность еще прогрессировать и набирать очки.

Мы также ничего пока не понимаем и уверены, что в последних турах только все решится. Из увиденного – хочется, чтобы кто-то пошатнул монополию грандов. Возможно, «Днепр-1» сможет вмешаться как третья сила. Что касается бомбардиров – Довбик давно уже в лидерах нашего футбола, заслужил титул. Но что-то мне подсказывает, что Буяльский из «Динамо» сможет всерьез сразиться за звание лучшего бомбардира.

А что касается вылета… Одно могу сказать уверенно – мы все сделаем, чтобы «Ингулец» сохранил прописку в УПЛ. У нас верят, нас поддерживают. Мы должны оправдать доверие», – признался Клименко.

«Ингулец» в таблице УПЛ занимает 12-е место с 16-ю очками.

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Источник Український футбол
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