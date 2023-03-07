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  4. Владислав КЛИМЕНКО: «Путь Бущана в основу Динамо был очень трудным»
Украина. Премьер лига
07 марта 2023, 00:23 | Обновлено 07 марта 2023, 00:50
220
0

Владислав КЛИМЕНКО: «Путь Бущана в основу Динамо был очень трудным»

Похоже, киевское «Динамо» готово рассмотреть предложения по Бущану

07 марта 2023, 00:23 | Обновлено 07 марта 2023, 00:50
220
0
Владислав КЛИМЕНКО: «Путь Бущана в основу Динамо был очень трудным»
dynamo.kiev.ua. Георгий Бущан

Полузащитник «Ингульца» Владислав Клименко вспомнил, как начинал путь в футболе вместе с нынешним вратарем «Динамо» Георгием Бущаном:

«Из моего поколения рано о себе заявил Ваня Бобко. Дима Владов тоже много поиграл. А вот Жору Бущана все теперь знают, а как труден был его путь в основу «Динамо»!

Мы все в него верили. С детства Жора обладал очень хорошей антропометрией, у него были все данные для того, чтобы стать хорошим вратарем. Помню, как только какая-то сложная игра – Бущан тянет.

Нам было по 15 лет, играли финальную часть ДЮФЛ в Крыму. Вот там Жора навыдавал сейв, прекрасно сыграл – и его в «Динамо» забрали. Конечно, я всегда его поддерживал – это мой кум. Мого ребенка крестил».

Тем временем, футбольный журналист Виктор Вацко рассказал о перспективах украинского голкипера «Динамо» Георгия Бущана:

«Два года назад французский «Марсель» интересовался Бущаном. А в прошлом году был интерес со стороны «Ноттингем Форест». Они мониторили ситуацию, но до реального предложения дело не дошло. Затем взяли в аренду Кейлора Наваса, закрыв позицию вратаря.

«Динамо» готово рассмотреть предложения по Бущану. И самому Георгию интересно попробовать себя в серьезном чемпионате».

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Динамо Киев Георгий Бущан трансферы УПЛ трансферы Виктор Вацко Владислав Клименко
Источник Український футбол
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