Есть ли еще шанс уйти? Интерес к Бущану проявляли клубы АПЛ и Лиги 1

По информации журналиста Виктора Вацко, два года назад «Марсель» проявлял интерес к вратарю «Динамо» Георгию Бущану, а в прошлом году ситуацию вокруг игрока мониторил «Ноттингем Форест».

Официальных предложений киевский клуб не получал.

При этом Вацко сообщил, что «Динамо» летом будет рассматривать предложения по Бущану. Сам игрок ранее говорил, что ему интересно попробовать себя в ведущем европейском чемпионате.