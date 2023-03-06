Украина. Премьер лига06 марта 2023, 18:11 |
375
1
Есть ли еще шанс уйти? Интерес к Бущану проявляли клубы АПЛ и Лиги 1
Однако конкретного предложения не было
06 марта 2023, 18:11 |
375
1
По информации журналиста Виктора Вацко, два года назад «Марсель» проявлял интерес к вратарю «Динамо» Георгию Бущану, а в прошлом году ситуацию вокруг игрока мониторил «Ноттингем Форест».
Официальных предложений киевский клуб не получал.
При этом Вацко сообщил, что «Динамо» летом будет рассматривать предложения по Бущану. Сам игрок ранее говорил, что ему интересно попробовать себя в ведущем европейском чемпионате.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 06 марта 2023, 12:55 6
Бывший украинский теннисист – о странном поступке боксера
Теннис | 05 марта 2023, 23:38 39
Марта стала чемпионкой соревнований в Остине
Футбол | 05.03.2023, 23:45
Футбол | 06.03.2023, 16:28
Биатлон | 06.03.2023, 04:00
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.03.2023, 18:55 56
05.03.2023, 10:00 10
06.03.2023, 11:14 2
05.03.2023, 20:27 47
05.03.2023, 09:10 31
Теннис
05.03.2023, 06:45 6
06.03.2023, 08:30 4
Но в Англии, да ив Германии и Франции еще достаточно клубов которые хотят себе вратаря приличного не за 40 миллионов
Но думаю, что Динамо до момента квалификации Еврокубков Бущана не отпустит