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  4. Есть ли еще шанс уйти? Интерес к Бущану проявляли клубы АПЛ и Лиги 1
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 18:11 |
375
1

Есть ли еще шанс уйти? Интерес к Бущану проявляли клубы АПЛ и Лиги 1

Однако конкретного предложения не было

06 марта 2023, 18:11 |
375
1
Есть ли еще шанс уйти? Интерес к Бущану проявляли клубы АПЛ и Лиги 1
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

По информации журналиста Виктора Вацко, два года назад «Марсель» проявлял интерес к вратарю «Динамо» Георгию Бущану, а в прошлом году ситуацию вокруг игрока мониторил «Ноттингем Форест».

Официальных предложений киевский клуб не получал.

При этом Вацко сообщил, что «Динамо» летом будет рассматривать предложения по Бущану. Сам игрок ранее говорил, что ему интересно попробовать себя в ведущем европейском чемпионате.

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Георгий Бущан Динамо Киев Марсель Ноттингем Форест
Источник Вацко Live
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Комментарии 1
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avk2307
Ноттингем в итоге Наваса взял и честно говоря он их очень выручает.
Но в Англии, да ив Германии и Франции еще достаточно клубов которые хотят себе вратаря приличного не за 40 миллионов
Но думаю, что Динамо до момента квалификации Еврокубков Бущана не отпустит
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