Лига чемпионов07 марта 2023, 10:20 | Обновлено 07 марта 2023, 10:29
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Брюгге
Лиссабонцы должны оформить путевку в четвертьфинал ЛЧ
07 марта 2023, 10:20 | Обновлено 07 марта 2023, 10:29
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Во вторник, 7 марта, в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бенфика» и «Брюгге». Начало игры – в 22:00 по Киеву.
В первой встрече в Бельгии, которая состоялась 15 февраля, со счетом 2:0 победила «Бенфика».
Бенфика – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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