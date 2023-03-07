Во вторник, 7 марта, в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бенфика» и «Брюгге». Начало игры – в 22:00 по Киеву.

В первой встрече в Бельгии, которая состоялась 15 февраля, со счетом 2:0 победила «Бенфика».

Бенфика – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.