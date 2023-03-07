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Лига чемпионов
07 марта 2023, 10:20 | Обновлено 07 марта 2023, 10:29
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0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Брюгге

Лиссабонцы должны оформить путевку в четвертьфинал ЛЧ

07 марта 2023, 10:20 | Обновлено 07 марта 2023, 10:29
113
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бенфика – Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 марта, в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бенфика» и «Брюгге». Начало игры – в 22:00 по Киеву.

В первой встрече в Бельгии, которая состоялась 15 февраля, со счетом 2:0 победила «Бенфика».

Бенфика – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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