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  4. Владимир БРАЖКО: «Побеждать на последних минутах – гораздо приятнее»
Украина. Премьер лига
07 марта 2023, 10:05 | Обновлено 07 марта 2023, 10:07
206
0

Владимир БРАЖКО: «Побеждать на последних минутах – гораздо приятнее»

Хавбек «Зари» – о волевой победе над «Ворсклой»

07 марта 2023, 10:05 | Обновлено 07 марта 2023, 10:07
206
0
Владимир БРАЖКО: «Побеждать на последних минутах – гораздо приятнее»
ФК Заря Луганск

Полузащитник луганской «Зари» Владимир Бражко прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (3:2) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы играли хорошо. Я думаю, мы были сильнее соперника. Считаю, мы заслужили эту победу. Все выложились на 100%. Работали на сборах и вне сборов. Были одной командой. Я считаю, что победа заслуженная.

Неудачный старт матча? В первые 15 минут мы не были сконцентрированы. Игра нам давалась, и я был уверен, что мы победим.

Пенальти на последних минуте? Меня не было в списках на пенальти, но сказал Булеце, что я уверен и забью гол. Взял мяч, сказал: хорошо. И забил, мы победили, все хорошо. Не нервничал вообще, бил пенальти хладнокровно.

Побеждать всегда приятно, но на последних минутах – гораздо приятнее», - сказал Бражко.

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Владимир Бражко Заря Луганск Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Заря Луганск
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