Дибала был вынужден объясниться с фанатами Ювентуса

Форвард римской «Ромы» Пауло Дибала после победы команды в поединке Серии А с «Ювентусом» (1:0) выступил с публичным обращением к болельщикам «старой синьоры».

«Я знаю, что это тяжело для вас… Мне тоже тяжело, но сегодня я играю за другую команду и с другими партнерами, которых я должен уважать! Победа никогда не бывает легкой, и эта победа важна для нас.

Со своей стороны я всегда буду проявлять к вам уважение. Не дайте социальным сетям вас обмануть. Я не праздновал гол, я праздновал победу со своими партнерами по команде.

Мне жаль, что вы так это восприняли, я крепко вас всех обнимаю. Я люблю вас», – написал Дибала в своем Телеграм-канале.

Напомним, Пауло Дибала после игры был подвергнут в соцсетях критике за празднование победы над бывшей командой.