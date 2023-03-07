Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дибала был вынужден объясниться с фанатами Ювентуса
Италия
07 марта 2023, 07:36 | Обновлено 07 марта 2023, 08:05
229
0

Дибала был вынужден объясниться с фанатами Ювентуса

Нападающий обратился к поклонникам туринского клуба

07 марта 2023, 07:36 | Обновлено 07 марта 2023, 08:05
229
0
Дибала был вынужден объясниться с фанатами Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Форвард римской «Ромы» Пауло Дибала после победы команды в поединке Серии А с «Ювентусом» (1:0) выступил с публичным обращением к болельщикам «старой синьоры».

«Я знаю, что это тяжело для вас… Мне тоже тяжело, но сегодня я играю за другую команду и с другими партнерами, которых я должен уважать! Победа никогда не бывает легкой, и эта победа важна для нас.

Со своей стороны я всегда буду проявлять к вам уважение. Не дайте социальным сетям вас обмануть. Я не праздновал гол, я праздновал победу со своими партнерами по команде.

Мне жаль, что вы так это восприняли, я крепко вас всех обнимаю. Я люблю вас», – написал Дибала в своем Телеграм-канале.

Напомним, Пауло Дибала после игры был подвергнут в соцсетях критике за празднование победы над бывшей командой.

По теме:
Серия А. Победы Сассуоло и Торино
А как же Трубин? Тоттенхэм нацелился на вратаря Ювентуса
ВИДЕО. Keep Calm. Забавная реакция Моуриньо на гол Ромы в ворота Юве
Пауло Дибала Серия A Ювентус Рома - Ювентус чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Футбол | 06 марта 2023, 11:25 1
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца

На 71-м году жизни скончался Вячеслав Головин

Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Теннис | 06 марта 2023, 08:30 4
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
Футбол | 07.03.2023, 06:45
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
Зинченко установил рекорд уик-энда в топ-5 лигах по важному показателю
Футбол | 06.03.2023, 23:01
Зинченко установил рекорд уик-энда в топ-5 лигах по важному показателю
Зинченко установил рекорд уик-энда в топ-5 лигах по важному показателю
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
Футбол | 06.03.2023, 11:56
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
05.03.2023, 09:10 32
Бокс
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
05.03.2023, 10:00 10
Футбол
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
06.03.2023, 20:40 8
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Хочется, чтобы было три флага на подиуме»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хочется, чтобы было три флага на подиуме»
05.03.2023, 13:17 3
Другие виды
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 10
Другие виды
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
06.03.2023, 04:00
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар выбыл до конца сезона
06.03.2023, 19:20 7
Футбол
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
ВИДЕО. Гол-пушка Ракицкого добил Металлист 1925
05.03.2023, 15:58 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности