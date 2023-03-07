Испания07 марта 2023, 07:15 | Обновлено 07 марта 2023, 07:46
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Хави лучше Гвардиолы. Наставник Барселоны превзошел достижение земляка
Главный тренер «блауграны» побил рекорд бывшего наставника команды
07 марта 2023, 07:15 | Обновлено 07 марта 2023, 07:46
565
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«Барселона» 5 марта в 24-м туре чемпионата Испании обыграла «Валенсию» – 1:0.
Эта игра стала для наставника каталонцев Хави 50-й в чемпионате Испании во главе команды. В этих встречах «Барселона» набрала 118 очков. По этому показателю Хави превзошел результат Пепа Гвардиолы во главе «блауграны» – 117 очков в 50-ти первых играх в Ла Лиге
Рекордсменом «сине-гранатовых» является Луис Энрике, на счету которого 124 набранных балла в 50-ти играх в чемпионате Испании.
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