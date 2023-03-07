Юношеская лига УЕФА. Впереди – четвертьфинальные матчи

По итогам 1/8 финала определены четвертьфинальные пары Юношеской лиги УЕФА.

В четвертьфинале 14 или 15 марта «Милан» U-19, обыгравший львовский «Рух» U-19 со счетом 1:0, сыграет против испанского клуба Атлетико U-19.

Четвертьфиналы состоятся 14 или 15 марта. Финал четырех пройдет в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля. Все раунды проводятся в одноматчевом формате.

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала, 28 апреля или 1 марта

Милан (Италия) – Рух Львов (Украина) – 1:0

(Италия) – Рух Львов (Украина) – 1:0 Барселона (Испания) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:3

(Нидерланды) – 0:3 Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 1:1 (пен. 6:5)

(Англия) – Порту (Португалия) – 1:1 (пен. 6:5) Атлетико (Испания) – Генк (Бельгия) – 4:1

(Испания) – Генк (Бельгия) – 4:1 Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 (пен. 5:4)

(Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 (пен. 5:4) Хайдук (Хорватия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:1

(Хорватия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:1 Спортинг (Португалия) – Аякс (Нидерланды) – 5:1

(Португалия) – Аякс (Нидерланды) – 5:1 Реал Мадрид (Испания) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:1

1/4 финала, 14 или 15 марта

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Реал (Испания)

Милан (Италия) – Атлетико (Испания)

Спортинг (Португалия) – Ливерпуль (Англия)

Боруссия Д (Германия) – Хайдук (Хорватия)

1/2 финала, 21 апреля

Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 1

Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинал 2

Финал, 24 апреля

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

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