Юношеская лига УЕФА. Впереди – четвертьфинальные матчи
Финал четырех пройдет в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля
По итогам 1/8 финала определены четвертьфинальные пары Юношеской лиги УЕФА.
В четвертьфинале 14 или 15 марта «Милан» U-19, обыгравший львовский «Рух» U-19 со счетом 1:0, сыграет против испанского клуба Атлетико U-19.
Четвертьфиналы состоятся 14 или 15 марта. Финал четырех пройдет в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля. Все раунды проводятся в одноматчевом формате.
Юношеская лига УЕФА
1/8 финала, 28 апреля или 1 марта
- Милан (Италия) – Рух Львов (Украина) – 1:0
- Барселона (Испания) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:3
- Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 1:1 (пен. 6:5)
- Атлетико (Испания) – Генк (Бельгия) – 4:1
- Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 (пен. 5:4)
- Хайдук (Хорватия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:1
- Спортинг (Португалия) – Аякс (Нидерланды) – 5:1
- Реал Мадрид (Испания) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:1
1/4 финала, 14 или 15 марта
- АЗ Алкмар (Нидерланды) – Реал (Испания)
- Милан (Италия) – Атлетико (Испания)
- Спортинг (Португалия) – Ливерпуль (Англия)
- Боруссия Д (Германия) – Хайдук (Хорватия)
1/2 финала, 21 апреля
- Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 1
- Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинал 2
Финал, 24 апреля
- Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
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