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07 марта 2023, 04:39 | Обновлено 07 марта 2023, 04:53
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Юношеская лига УЕФА. Впереди – четвертьфинальные матчи

Финал четырех пройдет в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля

07 марта 2023, 04:39 | Обновлено 07 марта 2023, 04:53
51
0
Юношеская лига УЕФА. Впереди – четвертьфинальные матчи
УЕФА

По итогам 1/8 финала определены четвертьфинальные пары Юношеской лиги УЕФА.

В четвертьфинале 14 или 15 марта «Милан» U-19, обыгравший львовский «Рух» U-19 со счетом 1:0, сыграет против испанского клуба Атлетико U-19.

Четвертьфиналы состоятся 14 или 15 марта. Финал четырех пройдет в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля. Все раунды проводятся в одноматчевом формате.

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала, 28 апреля или 1 марта

  • Милан (Италия) – Рух Львов (Украина) – 1:0
  • Барселона (Испания) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:3
  • Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 1:1 (пен. 6:5)
  • Атлетико (Испания) – Генк (Бельгия) – 4:1
  • Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 (пен. 5:4)
  • Хайдук (Хорватия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:1
  • Спортинг (Португалия) – Аякс (Нидерланды) – 5:1
  • Реал Мадрид (Испания) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:1

1/4 финала, 14 или 15 марта

  • АЗ Алкмар (Нидерланды) – Реал (Испания)
  • Милан (Италия) – Атлетико (Испания)
  • Спортинг (Португалия) – Ливерпуль (Англия)
  • Боруссия Д (Германия) – Хайдук (Хорватия)

1/2 финала, 21 апреля

  • Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 1
  • Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинал 2

Финал, 24 апреля

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Сетка плей-офф

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Юношеская лига УЕФА Ливерпуль U-19 Порту U-19 Реал Мадрид U-19 ПСЖ U-19 Аякс U-19 Ред Булл Зальцбург U-19 Барселона U-19 Манчестер Сити U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 Спортинг Лиссабон U-19 Атлетико Мадрид U-19 Хайдук Сплит U-19 Милан U-19 АЗ Алкмаар U-19 Боруссия Дортмунд U-19 Генк U-19
Источник Sport.ua
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