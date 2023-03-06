ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала воспитанника Шахтера, вице-чемпиона ЮЛУ

Очередным новичком черновицкой «Буковины», клуба Первой лиги, стал 25-летний полузащитник Александр Глагола. Желто-черные продолжают усиливать свой состав в период зимнего межсезонья.

Новобранец «Буковины» – воспитанник закарпатского футбола. В 2012 году получил приглашение от донецкого «Шахтера», где сначала выступал за юношеские команды «горняков», а затем – и за юниорские и молодежные. В сезоне 2014/15 в составе «Шахтера» стал серебряным призером Юношеской лиги чемпионов.

Тогда в финале донецкая команда уступила лондонскому «Челси» (за который выступали Лофтус-Чик, Абрахам, Кристенсен, Бога и другие известные игроки) со счетом 2:3. Глагола был в заявке горняков на этот матч, однако на поле не выходил. Также полузащитник стал победителем юниорского чемпионата Украины 2014/15.

В июле 2019 года подписал контракт с «Минаем», в составе которого провел 24 матча (забил два мяча и отдал три результативных передачи). В зимнее межсезонье 2020/21 присоединился к житомирскому «Полесью» (20 матчей, 1 гол).

Также «Буковина» усилила вратарское звено: контракт с черновицким клубом подписал голкипер Марк Медведев, воспитанник футбольных академий запорожского «Металлурга» и «Днепра».