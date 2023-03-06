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Украина. Первая лига
06 марта 2023, 23:39 | Обновлено 06 марта 2023, 23:48
196
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала воспитанника Шахтера, вице-чемпиона ЮЛУ

25-летний хавбек Александр Глагола будет играть за команду Первой лиги

06 марта 2023, 23:39 | Обновлено 06 марта 2023, 23:48
196
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала воспитанника Шахтера, вице-чемпиона ЮЛУ
ФК Буковина

Очередным новичком черновицкой «Буковины», клуба Первой лиги, стал 25-летний полузащитник Александр Глагола. Желто-черные продолжают усиливать свой состав в период зимнего межсезонья.

Новобранец «Буковины» – воспитанник закарпатского футбола. В 2012 году получил приглашение от донецкого «Шахтера», где сначала выступал за юношеские команды «горняков», а затем – и за юниорские и молодежные. В сезоне 2014/15 в составе «Шахтера» стал серебряным призером Юношеской лиги чемпионов.

Тогда в финале донецкая команда уступила лондонскому «Челси» (за который выступали Лофтус-Чик, Абрахам, Кристенсен, Бога и другие известные игроки) со счетом 2:3. Глагола был в заявке горняков на этот матч, однако на поле не выходил. Также полузащитник стал победителем юниорского чемпионата Украины 2014/15.

В июле 2019 года подписал контракт с «Минаем», в составе которого провел 24 матча (забил два мяча и отдал три результативных передачи). В зимнее межсезонье 2020/21 присоединился к житомирскому «Полесью» (20 матчей, 1 гол).

Также «Буковина» усилила вратарское звено: контракт с черновицким клубом подписал голкипер Марк Медведев, воспитанник футбольных академий запорожского «Металлурга» и «Днепра».

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Буковина Черновцы Александр Глагола Минай Шахтер Донецк Полесье Житомир трансферы Марк Медведев
Источник ФК Буковина
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