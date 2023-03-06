А как же Трубин? Тоттенхэм нацелился на вратаря Ювентуса

«Тоттенхэм» продолжает поиски замены основному голкиперу команды Уго Льориса. По информации итальянских СМИ, «Шпоры» проявляют интерес к вратарю «Ювентуса» Войцеху Щенсны. Его кандидатура нравится генеральному директору «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который ранее работал в «Ювентусе».

Контракт Щенсны с «Ювентусом» действует до лета 2024 года, трансферная стоимость 32-летнего поляка оценивается в 13 миллионов евро. В 2006 – 2015 годах Щенсны уже выступал в Англии за «Арсенал» и «Брентфорд».

Ранее сообщалось о том, что на замену Льорису «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру украинца Анатолия Трубина из «Шахтера».