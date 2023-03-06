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  4. А как же Трубин? Тоттенхэм нацелился на вратаря Ювентуса
Англия
06 марта 2023, 23:36 |
351
2

А как же Трубин? Тоттенхэм нацелился на вратаря Ювентуса

Войцех Щенсны может вернуться в АПЛ

06 марта 2023, 23:36 |
351
2
А как же Трубин? Тоттенхэм нацелился на вратаря Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

«Тоттенхэм» продолжает поиски замены основному голкиперу команды Уго Льориса. По информации итальянских СМИ, «Шпоры» проявляют интерес к вратарю «Ювентуса» Войцеху Щенсны. Его кандидатура нравится генеральному директору «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который ранее работал в «Ювентусе».

Контракт Щенсны с «Ювентусом» действует до лета 2024 года, трансферная стоимость 32-летнего поляка оценивается в 13 миллионов евро. В 2006 – 2015 годах Щенсны уже выступал в Англии за «Арсенал» и «Брентфорд».

Ранее сообщалось о том, что на замену Льорису «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру украинца Анатолия Трубина из «Шахтера».

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Тоттенхэм Войцех Щенсны Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 2
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Gargantua
для основы в АПЛ его никто не возьмет
могут как Лунина взять на вырост под основного
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Remark
И Трубина тоже купят, Войцех на подхвате на банке будет)
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