Не Динамо и не Шахтер. Названы лучшие игрок и тренер 16-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока и тренера 16-го тура УПЛ, состоявшегося в уик-энд. Для определения лучших УПЛ опросил специалистов, входящих в экспертный совет.

По итогам голосования победили полузащитник «Зари» Владимир Бражко и тренер «Ингульца» Сергей Ковалец.

Хавбек луганской «Зари» Владимир Бражко стал автором дубля в матче 16-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:2). Он забил победный пенальти на 90+4 минуте.

Новый главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец в дебютном официальном матче за клуб одолел в гостях киевское «Динамо» (2:0).

В состав экспертного совета входили: Игорь Яворский, Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин.