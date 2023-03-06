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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 23:09 | Обновлено 06 марта 2023, 23:21
447
0

Не Динамо и не Шахтер. Названы лучшие игрок и тренер 16-го тура УПЛ

Лучшими стали Владимир Бражко из «Зари» и Сергей Ковалец из «Ингульца»

06 марта 2023, 23:09 | Обновлено 06 марта 2023, 23:21
447
0
Не Динамо и не Шахтер. Названы лучшие игрок и тренер 16-го тура УПЛ
УПЛ. Бражко и Ковалец

Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока и тренера 16-го тура УПЛ, состоявшегося в уик-энд. Для определения лучших УПЛ опросил специалистов, входящих в экспертный совет.

По итогам голосования победили полузащитник «Зари» Владимир Бражко и тренер «Ингульца» Сергей Ковалец.

Хавбек луганской «Зари» Владимир Бражко стал автором дубля в матче 16-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:2). Он забил победный пенальти на 90+4 минуте.

Новый главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец в дебютном официальном матче за клуб одолел в гостях киевское «Динамо» (2:0).

В состав экспертного совета входили: Игорь Яворский, Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер Владимир Бражко Заря Луганск Сергей Ковалец Ингулец
Источник УПЛ
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