Не Динамо и не Шахтер. Названы лучшие игрок и тренер 16-го тура УПЛ
Лучшими стали Владимир Бражко из «Зари» и Сергей Ковалец из «Ингульца»
Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока и тренера 16-го тура УПЛ, состоявшегося в уик-энд. Для определения лучших УПЛ опросил специалистов, входящих в экспертный совет.
По итогам голосования победили полузащитник «Зари» Владимир Бражко и тренер «Ингульца» Сергей Ковалец.
Хавбек луганской «Зари» Владимир Бражко стал автором дубля в матче 16-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:2). Он забил победный пенальти на 90+4 минуте.
Новый главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец в дебютном официальном матче за клуб одолел в гостях киевское «Динамо» (2:0).
В состав экспертного совета входили: Игорь Яворский, Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин.
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