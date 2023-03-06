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  4. Лионель МЕССИ: «Чувствую себя очень хорошо в ПСЖ»
Франция
06 марта 2023, 23:12 |
304
1

Лионель МЕССИ: «Чувствую себя очень хорошо в ПСЖ»

Форвард парижан – о своей адаптации

06 марта 2023, 23:12 |
304
1
Лионель МЕССИ: «Чувствую себя очень хорошо в ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своей адаптации в парижском клубе:

«Я чувствую себя очень хорошо. Что касается первого года, то по разным причинам мне нужно было немного времени на адаптацию к Парижу, но этот сезон я начал совсем иначе, с большой охотой.

Мне стало комфортнее в этом клубе, в этом городе, и я наслаждаюсь сезоном. Думаю, вся моя жизнь на этом и строилась: на самоотдаче, работе, усердии, ежедневном желании добиваться большего. Я приехал в новый клуб и хочу выиграть с «ПСЖ» титул, достичь тех целей, которые были поставлены в начале сезона».

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Лионель Месси ПСЖ
Источник ФК ПСЖ
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Бензар Євген
Лео, ти найкращий на всі часи! Тобі нікому вже нічого не потрібно доказувати, бо ти Найвеличніший! Не плутати з зелебобіком!
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