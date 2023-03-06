Лионель МЕССИ: «Бавария? Мы можем изменить ситуацию»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (8 марта, первый матч – 0:1):

«Мы постараемся сделать все возможное и перевернуть ситуацию в противостоянии с «Баварией», чтобы пройти дальше. Это всеобщая цель.

Важно прибыть на игру с таким настроем. В Мюнхене нас ждет очень равная игра, очень сложная, как и первая. Все решат мелкие детали, поскольку на том стадионе сложно победить.

Но если мы все сделаем правильно, то сможем изменить ситуацию. Мы хотим продолжить наше путешествие в Лиге чемпионов и постараемся это сделать».