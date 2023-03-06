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Лига чемпионов
06 марта 2023, 21:34 |
903
2

Лионель МЕССИ: «Бавария? Мы можем изменить ситуацию»

Форвард «ПСЖ» – об ответном матче против «Баварии»

06 марта 2023, 21:34 |
903
2
Лионель МЕССИ: «Бавария? Мы можем изменить ситуацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (8 марта, первый матч – 0:1):

«Мы постараемся сделать все возможное и перевернуть ситуацию в противостоянии с «Баварией», чтобы пройти дальше. Это всеобщая цель.

Важно прибыть на игру с таким настроем. В Мюнхене нас ждет очень равная игра, очень сложная, как и первая. Все решат мелкие детали, поскольку на том стадионе сложно победить.

Но если мы все сделаем правильно, то сможем изменить ситуацию. Мы хотим продолжить наше путешествие в Лиге чемпионов и постараемся это сделать».

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Лионель Месси ПСЖ Бавария - ПСЖ Лига чемпионов
Источник ФК ПСЖ
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Комментарии 2
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Remark
Желаю Баварии только победы, и вынести этих пижонов. Ненавижу денежный мешок.
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+3
Voxa Hvedyk
Так як і у першому матчі
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