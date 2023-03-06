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  4. Эдин ТЕРЗИЧ: «В Челси не успели интегрировать Мудрика и Фернандеса»
Лига чемпионов
06 марта 2023, 22:46 | Обновлено 06 марта 2023, 22:47
239
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «В Челси не успели интегрировать Мудрика и Фернандеса»

Тренер «Боруссии» Дортмунд – о сопернике команды

06 марта 2023, 22:46 | Обновлено 06 марта 2023, 22:47
239
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «В Челси не успели интегрировать Мудрика и Фернандеса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (7 марта, первый матч – 1:0) поделился своим мнением по поводу команды Грэма Поттера:

«Я не думаю, что выбор схемы станет завтра определяющим. Нам предстоит игра на выбывание, и сейчас у нас есть небольшое преимущество. Мы прекрасно осознаём силу соперника и его качество. В последних матчах они не добрали очков, которые заслуживали.

Слабые стороны «Челси»? Они были очень активны на трансферном рынке и не успели интегрировать новичков – Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика. У нас есть шанс выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, если мы будем командой, если будем поддерживать друг друга на поле.

Дониэлл Мален в заявке, он смог позаниматься с командой на последних двух тренировках. Адейеми тренируется с мячом, но еще не готов. Также нам будет не хватать Юссуфы Мукоко и дисквалифицированного Джулиана Райерсона. Грегора Кобеля лечим последние два дня и ему явно лучше. Мы решили взять его с собой, и посмотрим завтра, сможем ли выпустить его на поле».

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Эдин Терзич Боруссия Дортмунд Челси - Боруссия Д Челси Лига чемпионов Михаил Мудрик
Источник Ruhr Nachrichten
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