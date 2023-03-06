Ибрахим КАНЕ: «Невероятно приятно снова оказаться в Ворскле. Много эмоций»
22-летний малийский защитник вернулся из Китая в полтавскую команду
22-летний малийский защитник Ибрахим Кане вернулся в полтавскую «Ворсклу» после годичной аренды в китайский клуб «Циндао».
Футболист сегодня, 6 марта, провел свою первую тренировку в Полтаве, на стадионе «Молодежный».
Краткий комментарий Ибрахима Кане по возвращении в Ворсклу:
«Я невероятно счастлив снова оказаться в месте, где сделал свои первые шаги во взрослом футболе. «Ворскла» всегда была и будет особой командой для меня. Воспоминаний действительно много, но сейчас больше эмоций. Рад увидеть всех, с кем играл раньше. Слава Украине!»
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