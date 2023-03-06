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  4. Ибрахим КАНЕ: «Невероятно приятно снова оказаться в Ворскле. Много эмоций»
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 20:12 | Обновлено 06 марта 2023, 20:21
464
0

Ибрахим КАНЕ: «Невероятно приятно снова оказаться в Ворскле. Много эмоций»

22-летний малийский защитник вернулся из Китая в полтавскую команду

06 марта 2023, 20:12 | Обновлено 06 марта 2023, 20:21
464
0
Ибрахим КАНЕ: «Невероятно приятно снова оказаться в Ворскле. Много эмоций»
ФК Ворскла Полтава. Ибрахим Кане

22-летний малийский защитник Ибрахим Кане вернулся в полтавскую «Ворсклу» после годичной аренды в китайский клуб «Циндао».

Футболист сегодня, 6 марта, провел свою первую тренировку в Полтаве, на стадионе «Молодежный».

Краткий комментарий Ибрахима Кане по возвращении в Ворсклу:

«Я невероятно счастлив снова оказаться в месте, где сделал свои первые шаги во взрослом футболе. «Ворскла» всегда была и будет особой командой для меня. Воспоминаний действительно много, но сейчас больше эмоций. Рад увидеть всех, с кем играл раньше. Слава Украине!»

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Источник Sport.ua
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