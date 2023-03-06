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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 19:45 |
260
0

ОФИЦИАЛЬНО. В состав Ворсклы вернулся легионер Кане

Ибрахим Кане возобновил тренировки с командой

06 марта 2023, 19:45 |
260
0
ОФИЦИАЛЬНО. В состав Ворсклы вернулся легионер Кане
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

«Ворскла» сообщила о том, что в состав команды вернулся Ибрахим Кане, который последний год выступал в Китае на правах аренды.

22-летний малиец сегодня провел первую тренировку в составе команды Виктора Скрипника. Кане может сыграть слева в полузащите, а также в центре поля.

Ранее Кане провел в УПЛ 56 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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Источник ФК Ворскла
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