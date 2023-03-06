ОФИЦИАЛЬНО. В состав Ворсклы вернулся легионер Кане

«Ворскла» сообщила о том, что в состав команды вернулся Ибрахим Кане, который последний год выступал в Китае на правах аренды.

22-летний малиец сегодня провел первую тренировку в составе команды Виктора Скрипника. Кане может сыграть слева в полузащите, а также в центре поля.

Ранее Кане провел в УПЛ 56 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.