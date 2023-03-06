БРАЖКО: «Меня не было в списках на пенальти. Но я сказал, что забью»

Хавбек луганской «Зари» Владимир Бражко прокомментировал победный матч 16-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:2), в котором он забил решающий пенальти на 90+4 минуте:

«Мы играли хорошо. Я думаю, мы были сильнее соперника. Считаю, мы заслужили эту победу. Все выложились на 100%. Работали на сборах и вне сборов. Были одной командой. Я считаю, что победа заслуженная.

Неудачный старт матча? В первые 15 минут мы не были сконцентрированы. Игра нам давалась, и я был уверен, что мы победим.

Пенальти на последних минуте? Меня не было в списках на пенальти, но сказал Булеце, что я уверен и забью гол. Взял мяч, сказал: хорошо. И забил, мы победили, все хорошо. Не нервничал вообще, бил пенальти хладнокровно.

Это важная победа. Всегда побеждать приятно. Но на последних минутах намного приятнее».