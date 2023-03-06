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Лига чемпионов
06 марта 2023, 19:23 | Обновлено 06 марта 2023, 19:28
395
0

ФОТО. Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле

Финал главного еврокубкового турнира пройдет 10 июня в столице Турции

06 марта 2023, 19:23 | Обновлено 06 марта 2023, 19:28
395
0
ФОТО. Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле
Twitter

Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов 2022/23.

Финал главного еврокубкового турнира пройдет 10 июня в турецком Стамбуле.

Специальный мяч для финала Лиги чемпионов разработала компания Adidas. Использованы цвета и мотивы из национального турецкого наследия.

ФОТО. Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле

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Лига чемпионов Стамбул мячи Adidas фото
Источник УЕФА
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