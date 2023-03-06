Лига чемпионов06 марта 2023, 19:23 | Обновлено 06 марта 2023, 19:28
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ФОТО. Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле
Финал главного еврокубкового турнира пройдет 10 июня в столице Турции
06 марта 2023, 19:23 | Обновлено 06 марта 2023, 19:28
395
0
Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов 2022/23.
Финал главного еврокубкового турнира пройдет 10 июня в турецком Стамбуле.
Специальный мяч для финала Лиги чемпионов разработала компания Adidas. Использованы цвета и мотивы из национального турецкого наследия.
ФОТО. Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле
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