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Лига чемпионов
06 марта 2023, 18:34 | Обновлено 06 марта 2023, 18:35
196
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Челси – Боруссия Дортмунд

Михаил Мудрик и компания попытаются пробиться в четвертьфинал

06 марта 2023, 18:34 | Обновлено 06 марта 2023, 18:35
196
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Челси – Боруссия Дортмунд
ФК Челси

Во вторник, 7 марта «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» примет «Боруссию» Дортмунд. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Челси – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Первый матч в Дортмунде завершился победой «Боруссии» 1:0.

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Источник Sport.ua
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