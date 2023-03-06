Во вторник, 7 марта «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» примет «Боруссию» Дортмунд. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Челси – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Первый матч в Дортмунде завершился победой «Боруссии» 1:0.