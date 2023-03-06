Лига чемпионов06 марта 2023, 18:34 | Обновлено 06 марта 2023, 18:35
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Челси – Боруссия Дортмунд
Михаил Мудрик и компания попытаются пробиться в четвертьфинал
06 марта 2023, 18:34 | Обновлено 06 марта 2023, 18:35
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Во вторник, 7 марта «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» примет «Боруссию» Дортмунд. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Челси – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Первый матч в Дортмунде завершился победой «Боруссии» 1:0.
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