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  4. ЗУБКОВ: «Была задача не останавливаться, забивать как можно больше»
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 17:57 |
147
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ЗУБКОВ: «Была задача не останавливаться, забивать как можно больше»

Полузащитник «Шахтера» – о разгроме «Металлиста 1925»

06 марта 2023, 17:57 |
147
0
ЗУБКОВ: «Была задача не останавливаться, забивать как можно больше»
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Хавбек донецкого «Шахтера» Александр Зубков прокомментировал разгромную победу над харьковским «Металлистом 1925» (7:0) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

– Александр, отличный матч для тебя! Удалось ли сегодня реализовать все наставления тренера?
– Да, провели очень хорошую игру – многие комбинации сегодня проходили. Мы с ребятами договаривались, что будем очень серьезно относиться к матчу, ведь нам требовались три очка, поэтому получилась отличная игра. Есть хорошее настроение и готовимся дальше.

– Твой быстрый гол посодействовал такому разгромному результату?
– Возможно, но там хорошая комбинация была: Тарас отлично выполнил забег, Джурасек покатил ему, а мне оставалось только ногу подставить. Немного сумбурно забил, но это было начало очень хорошей игры.

– А что скажешь о втором голе и кому посвящаешь эти мячи?
– Всегда посвящаю свои голы дочери, жене и моей семье. А что касается гола – очень хорошая передача от Ракицкого, и мне, можно сказать, посчастливилось так положить с правой ноги.

– В перерыве в раздевалку всегда заходит Дарио Срна. Что обычно вам говорит?
– Он всегда ободряет. И после перерыва была задача не останавливаться, забивать как можно больше.

– Впереди – матч с «Фейеноордом». Какие ожидания и что можешь сказать о сопернике?
– Честно говоря, мы еще не разбирали «Фейеноорд». Думаю, с завтрашнего дня будем непосредственно готовиться к первому матчу. Я знаю только, что оппонент идет на первом месте в чемпионате Нидерландов и что это очень сильная команда. Они играют более коллективно, многие комбинации, действуют высоко. Надеюсь, что болельщики придут на поединок в Варшаве и поддержат нас.

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Александр Зубков Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Металлист 1925 - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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